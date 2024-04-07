Ümraniye'de iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar söndürüldü

Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.
Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Otogara yanaşırken motor bölümü alev aldı
Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.
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Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
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