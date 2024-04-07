Ümraniye'de iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Ümraniye'de iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar söndürüldü

Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki bir otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta ise otogara yanaşmak üzere olan bir otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri her iki yangını da kısa sürede kontrol altına aldı.

07.04.2024 07:55  Güncelleme: 07:56
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Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Otogara yanaşırken motor bölümü alev aldı

Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de iki yolcu otobüsünde çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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