Ümraniye\'de Kaldırımda Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı

? ÜMRANİYE'de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan, eski iş arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, ağır yaralı şekilde hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrasında şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilirken, yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırganın elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise yaralı şekilde gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Şüpheli ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları, şüphelinin 2 ay önce işten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BİR KADINA BUNU YAPMASI YANLIŞ

Olayın görgü tanığı Muhammet Öz, 'Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şüpheli bıçağı kadının boynuna salladı. İkinci darbeyi atmaya çalışırken arkadaşımız tuttu. Bıçağı elinden aldık. Burada darbettik. Sonra polise teslim ettik. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Biz elimizden gelen vatandaşlık görevimizi yaptık. Kadın burada çalışan. Bizde burada yaşıyoruz. Görünce dayanamadık. Bir erkeğin kadına bunu yapması yanlış. Kadının durumu çok kritik. Damarına geldi, tehlikeli bölge. Biz hemen müdahale ettik. Bıçağı elinden alıp polise teslim ettik" dedi.