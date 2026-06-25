Ümraniye'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de Kaza: 5 Yaralı

Ümraniye\'de Kaza: 5 Yaralı
25.06.2026 13:56
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Ümraniye'de otomobil ile taksinin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden 34 UN 873 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 TFY 73 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, taksideki sürücü ve yolcu ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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