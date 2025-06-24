Ümraniye'de kaza: Taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de kaza: Taksi şoförü hayatını kaybetti

Ümraniye\'de kaza: Taksi şoförü hayatını kaybetti
24.06.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir cipin çarptığı taksi bariyerlere vurdu, 24 yaşındaki şoför olay yerinde hayatını kaybetti.

ÜMRANİYE'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada cipin arkadan çarptığı taksi bariyerlere vurarak durabildi. Kazada taksi şoförü Ramazan Kara (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlunun cenazesini teslim alan baba Şahin Kara, "Bugün onun düğün yemeğini yapmam gerekirken, cenaze yemeğini kendi ellerimle dağıtacağım. Söz vermiştim; ama işte kader. Oğlum çalışıp para biriktiriyordu. Bu yaz düğününü yapacaktık; yetişemedi düğününe olmadı" dedi.

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geld.Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın (24) kullandığı 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Taksi şoförünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'DÜĞÜN YEMEĞİNİ YAPACAKKEN CENAZE YEMEĞİNİ DAĞITACAĞIM'

Ramaza Kara'nın cemazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından babası tarafından teslim alındı. Oğlunun cenazesini teslim alan baba Şahin Kara, "Dün gece saat akşam 21.00 sıralarında, seyir halindeyken arkadan bir cip arkadan vurmuş ve o anda kalbi nabzı durmuş oğlumu kaybettik. Şu an Yenibosna'ya geldik alıp defnedeceğiz. Ne diyeyim, çok üzgünüm. Nişanlıydı. Evlendirecektim onu. Ben aşçıyım. Bugün onun düğün yemeğini yapmam gerekirken cenaze yemeğini bugün kendi ellerimle dağıtacağım. Söz vermiştim onun yemeğini ben yapacağım diye; ama işte kader. Oğlum çalışıp para biriktiriyordu. Bu yaz düğününü yapacaktık. Yetişemedi düğününe; olmadı. Oğluma çarpan kişiyle ilgili adaletin peşini bırakmayacağız. Ondan biz davacıyız. Durup dururken insan arkadan nasıl vurabilir. Arabayı, taksiyi göremiyor mu. Hem saat 21.00 sıralarında yollar boş, trafik yok. Bu nasıl oldu da arkadan vurabiliyor. Ben sonuna kadar davacıyım. Onun cezalandırılması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun peşini bırakmak istemiyorum. Davamı sonuna kadar sürdüreceğim. Buradan adalete sesleniyorum, devletime sesleniyorum. Sonuna kadar davacıyım. Devletimden isteğim; bu adamın cezalandırılması için ellerinden gelen gayreti göstersinler. Onların da çocukları var. Kendi çocukları olsaydı ne yaparlardı, nasıl davranacaklardı. Bu da onların evladı. Onun için herşeyi yapmalarını talep ediyorum" dedi.

Ramazan Kara'nın cenazesi, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ramazan Kara, Şahin Kara, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kaza: Taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kaza: Taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.