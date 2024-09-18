Ümraniye'de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

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Ümraniye Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda düzenlediği seminerlerle yılda 70 bin öğrenciye sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği eğitimleri veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçe genelindeki okullarda verilen "Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve İklim Değişikliği" eğitimleriyle öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliklerinin önüne geçilmesi hakkında çeşitli bilgiler veriliyor.

Öğrenciler, izletilen video ve animasyonlarla kağıt, karton, plastik, metal ve cam gibi günlük tüketim maddelerinden kalan atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve bitkisel atık yağların lavaboya ya da çöpe dökülmemesi konusunda eğitim alıyor.

Eğitimlerle öğrenciler, 1 ton kağıdın geri dönüşümüyle 17 yetişkin ağacın korunduğunu, plastik, cam ve metal gibi atıkların geri dönüşümüyle doğal kaynaklardan tasarruf sağlandığını öğreniyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitimlerle günlük tüketim alışkanlıkları devam ettirilirken aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlamanın da mümkün olduğu anlatılıyor.

İlçede her yıl 70 bini aşkın öğrenciye verilen eğitimler, çevreciliği teşvik etmek adına ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hediyelerin dağıtılmasıyla son buluyor.