21:08 • •
20:32 • •
Ümraniye'de bir otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Küçüksu Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 34 HH 8752 plakalı otomobilin sürücüsü trafik ışığı direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis caddede güvenlik önlem aldı. Sağlık görevlileri yaralıları kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Otomobil Trafik Işığı Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika