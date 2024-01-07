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Ümraniye'de Otomobil Trafik Işığı Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de Otomobil Trafik Işığı Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde 34 HH 8752 plakalı otomobil, trafik ışığı direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis caddede güvenlik önlemi aldı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Ümraniye\'de Otomobil Trafik Işığı Direğine Çarptı: 2 Yaralı
07.01.2024 - 22:19,
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Ümraniye'de bir otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Küçüksu Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 34 HH 8752 plakalı otomobilin sürücüsü trafik ışığı direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlem aldı. Sağlık görevlileri yaralıları kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de Otomobil Trafik Işığı Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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