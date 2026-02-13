Ümraniye'de Ramazan Etkinlikleri ve Destekler

Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle buluşturmak için birçok etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, ilçedeki meydanlar ramazana yakışır aydınlatmalarla ışıklandırılacak.

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan ramazan çadırında çocuklar için tiyatro oyunları sahnelenecek.

Necmettin Nursaçan'dan Said Ercan'a kadar pek çok isim ramazan etkinlik çadırında ilçe sakinleriyle buluşacak. İftar vakitlerini daha anlamlı kılmak için hazırlanan "İftara Doğru" programı, Muaz Ete'nin sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Programa, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi isimler de katılacak.

Ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için Ümraniye'nin farklı camilerinde enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Ramazanın birlik ve beraberlik ruhu, gençleri de aynı sofrada buluşturacak. İlçedeki farklı liselerde düzenlenecek iftar programları sayesinde öğrenciler, paylaşmanın ve birlikte olmanın bereketini yaşayacak.

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler de unutulmayacak. Temel gıda malzemelerinden oluşan erzak kolileri, belediye ekiplerince hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Anlaşmalı marketlerde kullanılabilen, ihtiyaç sahibi vatandaşların kendi alışverişlerini yapabilmelerine imkan tanıyan Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Kartı'yla da aileler ihtiyaçlarını kendileri belirleyerek alışveriş yapabilecek.

Ümraniye Belediyesi Aşevi'nde, ihtiyaç sahibi aileler için ramazan boyunca her gün sıcak yemek hazırlanacak.

İftara yolda denk gelen vatandaşlar için de ilçenin çeşitli noktalarında, özellikle metro çıkışları ve yoğun bölgelerde kurulacak stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelik paketler dağıtılacak.

Ümraniye Belediyesi, ramazanda gerçekleştireceği kültürel etkinlikler ve sosyal desteklerle hem sofraları hem de gönülleri ısıtacak.