Ümraniye'de Ramazan Etkinlikleri ve Destekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de Ramazan Etkinlikleri ve Destekler

13.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle buluşturmak için birçok etkinlik düzenleyecek.

Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinleriyle buluşturmak için birçok etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, ilçedeki meydanlar ramazana yakışır aydınlatmalarla ışıklandırılacak.

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan ramazan çadırında çocuklar için tiyatro oyunları sahnelenecek.

Necmettin Nursaçan'dan Said Ercan'a kadar pek çok isim ramazan etkinlik çadırında ilçe sakinleriyle buluşacak. İftar vakitlerini daha anlamlı kılmak için hazırlanan "İftara Doğru" programı, Muaz Ete'nin sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Programa, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi isimler de katılacak.

Ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için Ümraniye'nin farklı camilerinde enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Ramazanın birlik ve beraberlik ruhu, gençleri de aynı sofrada buluşturacak. İlçedeki farklı liselerde düzenlenecek iftar programları sayesinde öğrenciler, paylaşmanın ve birlikte olmanın bereketini yaşayacak.

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler de unutulmayacak. Temel gıda malzemelerinden oluşan erzak kolileri, belediye ekiplerince hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Anlaşmalı marketlerde kullanılabilen, ihtiyaç sahibi vatandaşların kendi alışverişlerini yapabilmelerine imkan tanıyan Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Kartı'yla da aileler ihtiyaçlarını kendileri belirleyerek alışveriş yapabilecek.

Ümraniye Belediyesi Aşevi'nde, ihtiyaç sahibi aileler için ramazan boyunca her gün sıcak yemek hazırlanacak.

İftara yolda denk gelen vatandaşlar için de ilçenin çeşitli noktalarında, özellikle metro çıkışları ve yoğun bölgelerde kurulacak stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelik paketler dağıtılacak.

Ümraniye Belediyesi, ramazanda gerçekleştireceği kültürel etkinlikler ve sosyal desteklerle hem sofraları hem de gönülleri ısıtacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümraniye, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Ramazan Etkinlikleri ve Destekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:38:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Ramazan Etkinlikleri ve Destekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.