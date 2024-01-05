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ÜMRANİYE'de trafik kavgası: Kaldırım taşı, sopa ve kürek kullanıldı - Son Dakika
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ÜMRANİYE'de trafik kavgası: Kaldırım taşı, sopa ve kürek kullanıldı

ÜMRANİYE'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan trafik kavgasında taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. Kavgada bir kişi başına isabet eden kaldırım taşıyla yaralanırken, çevredekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

ÜMRANİYE\'de trafik kavgası: Kaldırım taşı, sopa ve kürek kullanıldı
05.01.2024 - 10:53,
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ÜMRANİYE'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan trafik kavgasında taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. Dakikalarca devam eden kavgayı kimse ayırmadı. Kavgada bir kişi başına isabet eden kaldırım taşıyla yaralanırken, çevredekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya sürücülerin yanındakilerde katılınca kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Kavgada taraflar birbirlerine sopa, yerden aldıkları kaldırım taşı, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. Taraflardan birinin elindeki kaldırım taşıyla kaçan kişiyi trafikteki araçların arasında kovaladığı görüldü. Dakikalarca süren kavgayı çevredeki kimse ayıramadı. Kavgada kafasına kaldırım taşı isabet eden bir kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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