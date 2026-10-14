Ümraniye\'de yağışla biriken suda araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Ümraniye'de yağışla biriken suda araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini artıran yağış, Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluşturdu ve bazı araçlar suda mahsur kaldı. Sürücüler yolda zor anlar yaşarken, yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
ÜMRANİYE'de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı.
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yolunda yağış sırasında biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kalırken, bölgede zor anlar yaşandı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
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