Ümraniye'de Yaz Okulları Kitap Etkinliği

Ümraniye Belediyesince geleneksel hale getirilen Yaz Okulları kapsamında öğrenciler kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz tatilini öğrenciler için verimli ve öğretici kılmayı amaçlayan Ümraniye Belediyesi, Kur'an-ı Kerim eğitiminden değerler eğitimine, akıl ve zeka oyunlarından bilim atölyelerine, kitap okuma etkinliklerinden drama derslerine kadar birçok içerikle öğrencilere zengin bir yaz programı sunuyor.

Bu kapsamda öğrenciler, Osmangazi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde buluştu. Sessiz ve odaklanmaya uygun kütüphane ortamında kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler, hediye edilen kitaplarla bireysel okuma ve kitap kritiği çalışmaları yaparak analiz, yorumlama ve ifade becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinlik süresince öğrencilerle tek tek ilgilenerek kitaplar üzerine sohbet etti.

Kitap okumanın sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda hayal gücünü geliştirmek, dünyayı farklı bakış açılarıyla görebilmek olduğunu belirten Yıldırım, "Ne kadar çok kitap okursanız o kadar güçlü bir kişilik ve bilgi birikimiyle geleceğe yürürsünüz. Yaz tatilini böyle anlamlı etkinliklerle değerlendiren sizleri gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, çocukların kişisel gelişimine katkı sunan bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Programın sonunda öğrencilere, Ümraniye Simitçisi tarafından Osmangazi Millet Bahçesi'nde sıcak simit ikram edildi.