Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda Kadınlar Ele Emeklerini Satarak Kazanca Dönüştürüyor - Son Dakika
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Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda Kadınlar Ele Emeklerini Satarak Kazanca Dönüştürüyor

Ümraniye Kadın Eli Pazarı\'nda Kadınlar Ele Emeklerini Satarak Kazanca Dönüştürüyor

Ümraniye Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmelerine destek olmak amacıyla Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nı ilçeye kazandırdı. Kadınlar, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldıkları kurslarda yaptıkları el emeği ürünleri çarşamba günleri pazarda satarak kazanç sağlıyor. Belediye, tezgah kurulumu için ücret almazken, kadınlar pazardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

18.05.2024 14:15
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Ümraniye Belediyesince ilçeye kazandırılan Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda kadınlar, ele emeği ürünlerini satarak kazanca dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmelerine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen belediye, kadın istihdamına katkı sunmak için Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nı ilçeye kazandırdı.

İlçedeki kadınların, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldıkları çeşitli kurslarda yaptıkları el emeği ürünler, Yamanevler Kapalı Pazar Alanı içerisine kurulan Kadın Eli Pazarı'nda satışa çıktı.

Kadınlar, takı, tekstil, çeyiz ve hediyelik eşya gibi farklı kategorilerde yaptıkları ürünleri, çarşamba günleri pazarda satarak kazanç sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi, tezgah kurulumu için ücret almazken, kadınlar 4 haftalık periyotlarla çarşamba günleri pazardan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

Kaynak: AA

Ümraniye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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