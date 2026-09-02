Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı

Ümraniye Şile Otoyolu\'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı
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Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda sabaha karşı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ÜMRANİYE, Şile Otoyolu'nda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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