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Umrecilerin Ziyaret Ettiği Hira Mağarası - Son Dakika
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Umrecilerin Ziyaret Ettiği Hira Mağarası

Umre ibadeti için kutsal toprakları ziyaret edenlerin zorlu bir yolculuğun sonunda ulaştıkları Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası, dünyanın her yerinden çok sayıda Müslüman'ı ağırlıyor. Nur Dağı'nın zirvesinde bulunan mağaraya ulaşmak için toprak ve taşlardan oluşan zorlu bir yolculuk yapılıyor. Ziyaretçiler dua edip namaz kılarak bu kutsal mekanı ziyaret ediyor. Hira Mağarası, gece boyunca her yaştan Müslümanın akınına uğruyor.

Umrecilerin Ziyaret Ettiği Hira Mağarası
08.01.2024 - 12:33,
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Umre ibadeti için kutsal toprakları ziyaret edenlerin zorlu bir yolculuğun sonunda ulaştıkları Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası, dünyanın her yerinden çok sayıda Müslüman'ı ağırlıyor.

Son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası, Suudi Arabistan'a gelen Müslümanların en fazla ziyaret ettiği yerlerden biri.

Umre için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, Nur Dağı'nın zirvesine büyük bölümü toprak olan dönemeçli yoldan tırmanıyor. Bu yolun son bölümünde ise taşlardan yapılmış merdivenler bulunuyor.

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından zirveye ulaşanları kuşbakışı Mekke manzarası karşılıyor. Umreciler 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na ise sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte bir yoldan gidiyor.

Oldukça zorlu ve dik bu yoldan geçerek Hira Mağarası'na ulaşan ziyaretçiler, dua edip namaz kılıyor.

Ziyaretçiler dağın zirvesine çıkarken bu yol üzerinde de hem namaz kılıyor hem de Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okuyor.

Umreciler, ulaşımın zorluğu ve gündüz saatlerinde havanın sıcak olması nedeniyle Hira ziyaretlerini daha çok gece saatlerinde yapıyor.

Mağara, gece boyunca kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk her yaştan, dünyanın her yerinden Müslümanların akınına uğruyor.

"Aynı rüyamda gördüğüm gibi"

Umre ibadeti için Yozgat'tan gelen Hüsniye Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve kızıyla aynı aileden 15 kişi geldiklerini söyledi.

30 sene önce eşi hac ibadeti için geldiğinde kendisinin de kutsal toprakları rüyasında gördüğünü anlatan Çalı, "O daha dönmeden ben rüyamda gördüm buraları, rüyamda geldim. Rabb'im beni buraya kavuşturdu, çok şükür Allah'ıma. Buralar aynı rüyamda gördüğüm gibi. Allah çoluğuma çocuğuma, bütün Müslüman din kardeşlerime, herkese nasip etsin. Yolu zor ama ben çok kolay geldim. Kızımla mağaraya girdim ve namazımı kıldım." diye konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Nedim Acuma da kutsal topraklara ilk gelişi olduğunu belirterek, "Umre yapmak çok güzel bir duygu. Anlatamam, bu duyguyu yaşamak lazım. Anlatılacak gibi değil. Gelip burada bizzat yaşamak lazım." dedi.

Gelen herkesin Hira Mağarası'nda iki rekat namaz kılmak istediğini aktaran Acuma, "Ben orada namaz kıldım, bana nasip oldu elhamdülillah. Ama buranın yolu merdivenli, çok dar ve dik. Nur Dağı'na çıkmak gerçekten kolay değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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