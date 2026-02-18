Umut Sensin Derneği Ramazan Yardımları

Umut Sensin Derneği, ramazan kapsamında Türkiye ve farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze ve Afrika başta olmak üzere özellikle kriz ve yoksulluğun etkili olduğu bölgelerde insani yardım çalışmaları ramazanda da sürecek.

Temiz su, sıcak yemek ve kışlık kıyafet desteğinin sağlandığı Gazze'de ramazan yardımları da yapıldı. Bölgede ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarını artıran dernek, erzak paketleri dağıttı.

Dernek, Gazze ve Afrika başta olmak üzere özellikle kriz ve yoksulluğun etkili olduğu bölgelerde iftar sofraları da kuracak.

Afrika'da yürütülen çalışmalar kapsamında temel gıda yardımları yapıldı.

Türkiye'de de ramazan yardımlarını sürdüren dernek, İstanbul, Kahramanmaraş ve Hatay'da çocuklara kırtasiye desteğinde bulundu.

Dernek, ramazan yardımlarıyla temel gıdaya erişimi kolaylaştırmayı ve ramazanın manevi atmosferini paylaşmayı amaçlıyor.