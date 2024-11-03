UNESCO Camileri Paneli

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2023'te kabul edilen camilere ilişkin "Dünyanın Beşi Bir Yerdesi" başlıklı panel düzenlendi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışı konuşmasını, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Üyesi Hale Zehra Sekmen yaptı.

Etkinliğin, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği, Ankara Kültür ve Sanat Platformu ve Çankaya Belediyesince düzenlendiğini belirten Sekmen, Anadolu'daki ahşap direkli camilere ilişkin bilgiler verdi.

Ahşap direkli camileri korumanın zor olduğunu dile getiren Sekmen, "Camilerin bir diğer önemi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeleri. Dünyanın 5'i bir yerde ismi çok güzel yerine oturdu." dedi.

Konuşmanın ardından, tarihi camilerin fotoğraflarının yer aldığı bir sunum ve ardından panel yapıldı.