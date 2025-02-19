UNICEF'ten Nijer'e 142 Milyon Dolar Destek

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NİAMEY, 19 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijer'in eğitim sektörünü iyileştirmesine destek olarak 92 milyar CFA frangından (yaklaşık 142 milyon ABD doları) fazla kaynak sağlayacak.

UNICEF Temsilcisi Djanabou Mahonde, pazartesi günü Nijer'in başkenti Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine ile yaptığı görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada sağlanan fonun "özellikle eğitime erişimi ve okul altyapısının kalitesini artırarak ülkenin eğitim sistemini destekleyeceğini" söyledi.

Mahonde, Nijer'in başta derslik inşası olmak üzere eğitimin iyileştirilmesine yönelik çabalarından takdirle bahsetti.

Mahonde, "Nijer hükümeti, sınıfları saman kulübelerden kalıcı yapılara dönüştürerek sağlıklı bir eğitim ortamı yaratmaya büyük önem veriyor" dedi.