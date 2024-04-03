UNICEF, Yemen'deki salgın hastalıklarla mücadele için 26 milyon dolarlık proje başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 3 yıllığına 26 milyon dolarlık bir proje başlatıldığını duyurdu.
UNICEF Yemen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemenlilerin halk sağlığı ve refahının yanı sıra hayvancılık ve ekosistemin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla üç yıllık salgına hazırlık ve müdahale projesi başlatıldı.
Proje, hastalıkları önleme, erken teşhis ve müdahale yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra sağlık alanındaki tehditleri izlemek ve biyogüvenliği artırmak için hastane ve veterinerlik laboratuvarlarının geliştirilmesini de amaçlıyor.
Açıklamaya göre, bu hedefler, UNICEF tarafından sağlanacak 26 milyon dolar tutarındaki hibenin yanı sıra Dünya Bankası'nın diğer hibeleri çerçevesindeki tamamlayıcı tedbirlerle desteklenecek.
Önceki BM raporları, kolera salgını ve kızamık da dahil olmak üzere diğer salgın hastalıkların Yemen'de yayılmaya devam ettiğini ifade ediyor.
Yemen, dünyada en yüksek hastalık riskine sahip ülke
Dünya Sağlık Örgütü'nün 31 Mart'taki açıklamasında, Yemen'in dünyadaki en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğu ifade edilmişti.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.
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