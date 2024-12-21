Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı'nda Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı'nda Kar Eğlencesi

Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı\'nda Kar Eğlencesi

Çankırı'daki üniversite öğrencileri, Ilgaz Dağı'nda kar yağışı altında düzenlenen etkinlikte eğlendi.

21.12.2024 23:18
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Üniversite öğrencileri Ilgaz Dağı'nda karın tadını çıkardı

ÇANKIRI - Çankırı'da eğitim gören üniversite öğrencileri Ilgaz Dağı'nda düzenlenen etkinlikte kar yağışıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Çankırı Kartekin Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikte, 400 öğrenci Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezini gezdi. Çeşitli illerden üniversite eğitimi için Çankırı'ya gelen öğrenciler kar yağışının altında doyasıya eğlenerek karın tadını çıkardı. Ilgaz Dağı'nı gezen öğrenciler yürüyüş yapıp, oyun oynayarak, kayak ve teleferiğe binerek eğlendi. Etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı.

"Gerçekten çok güzel bir deneyimdi"

Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyleyen öğrencilerden Mehmet Deveci, "Bugün Ilgaz Dağı'na geldik. Teleferik ile çıkabileceğimiz en yüksek noktaya kadar çıktık. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Aslen Kahramanmaraşlıyım ama orada böyle şeyler yok. Burası gayet çok güzel" dedi.

"Gayet keyifli ve kış turizmi için mükemmel bir yer"

Ilgaz Dağı'na ilk defa geldiğini belirten Ali Oğulcan Uluyıldız da "Ilgaz Dağı'na ilk defa geldim. Gelmek için hep fırsat bekliyordum. Burayı çok beğendim. Gayet keyifli ve kış turizmi için mükemmel bir yer. Umarım herkes buraya uğrar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencileri Ilgaz Dağı'nda Kar Eğlencesi - Son Dakika

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