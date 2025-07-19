Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi İlter Utku İşeri (22), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 338. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Sakarya'da üniversite öğrenimi gören ve tek başına yaşadığı öğrenilen İlter Utku İşeri'den iki gündür haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren ekipler, evin salon kısmında genç öğrencinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu sağlık görevlilerine haber veren ekipler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İşeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaparken, gencin cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.