Üniversiteliler NASA Space Apps'ta Ay ve Mars için 14-15 Kasım'da proje geliştirecek - Son Dakika
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Üniversiteliler NASA Space Apps'ta Ay ve Mars için 14-15 Kasım'da proje geliştirecek

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Üniversiteliler NASA Space Apps\'ta Ay ve Mars için 14-15 Kasım\'da proje geliştirecek
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Üniversite öğrencileri, NASA Space Apps Challenge'ta NASA'nın açık verileriyle Ay ve Mars'tan yapay zekaya uzanan alanlarda problemlere çözüm geliştirmek için proje hazırlıyor. 14-15 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte katılımcılar 14 meydan okumada proje geliştirecek.

Üniversite öğrencileri, Space Apps Challenge programı kapsamında NASA'nın açık verilerini kullanarak Ay ve Mars araştırmalarından yapay zekaya kadar uzanan alanlarda gerçek problemlere çözüm geliştirmek için proje hazırlıyor.

Bu yıl "The Next Frontier" (Sıradaki Sınır) temasıyla 14-15 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte, farklı disiplinlerden katılımcılar NASA ve uzay ajansı ortaklarının sağladığı açık verilerden yararlanarak çeşitli projeler geliştirecek.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) uzay alanındaki çalışmalar ve gençlerin sektöre katılımı öne çıktı.

Türkiye'deki yerel organizasyonlarda görev alan üniversite öğrencileri, gençleri uzay çalışmalarına dahil etmek ve farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

NASA Space Apps Challenge'ın Adana yerel lideri, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Samet Karakaş, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren uzay ve teknolojiye ilgi duyduğunu, yazılım alanında algoritmalar geliştirdiğini söyledi.

Uluslararası Uzay Kongresi'ne de çalışmalarıyla katılım hakkı elde ettiğini belirten Karakaş, bilgi ve deneyimini Adana'daki öğrencilere ulaştırmak amacıyla NASA Space Apps Challenge'ın yerel organizasyonunda görev aldığını ifade etti.

Karakaş, öğrencilerin gerçek uzay problemlerine çözüm geliştirebilmeleri için farklı alanlardan uzmanlarla bir araya gelebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunları geliştirmeye devam ederken 'Ben ne yapabilirim, kimlere nasıl katkı sağlayabiliriz, kimlere nasıl ulaşabiliriz?' diye düşündüm. Bir Adanalı olarak NASA'yı Adana'da temsil etmek ve buradaki öğrencilere ulaşmak istedim. Bu görevi üstlenerek Adana'da öğrenmek isteyen ve ulaşabileceğimiz herkese gerçek uzay problemlerini çözme fırsatı sunmak, ben de bu sürece katkı sağlamak istedim."

Etkinlikte bu yıl 14 farklı meydan okumanın bulunduğunu aktaran Karakaş, katılımcıların tek bir alana yönlendirilmek yerine kendi ilgi alanlarına uygun problemlere özgün çözümler geliştirebileceğini söyledi.

Uzay çalışmaları farklı meslekleri kapsıyor

Organizasyon ekibinde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Sedef Denli de etkinlik kapsamında uzay çalışmalarının yalnızca mühendislik ve teknik alanlarla sınırlı olmadığını, gazetecilikten sağlığa kadar farklı meslek gruplarının da uzay ekosisteminde rol alabileceğini anlattı.

Böylesine büyük bir organizasyonun yerel ayağında öğrenci olarak görev almanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Denli, bu süreçte zaman ve stres yönetimi konusunda öğrencilik döneminde deneyim kazanma fırsatı bulduklarını söyledi.

Denli, Türkiye Uzay Ajansının etkinliğin uzay ajansı ortakları arasında yer almasının gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası organizasyonların öğrencilerin farklı şirket ve uzmanlarla bağlantı kurmasına, staj ve iş imkanlarını değerlendirmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Ay ve Mars araştırmalarına yönelik proje

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Kemal Kızılçay da farklı mühendislik disiplinlerinden arkadaşlarıyla NASA Space Apps Challenge kapsamında proje geliştirdiklerini söyledi.

Makine ve uçak mühendisliği öğrencilerinden oluşan ekiple Ay ve Mars araştırmalarında kullanılabilecek, Dünya'da benzer özelliklere sahip lokasyonların tespitine yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Kızılçay, "Bu açık verileri kullanmak çok önemli çünkü bu veriler, dünyadaki bilimin karşılıklı ve etkileşimli şekilde gelişmesine katkı sağlarken ülkemizin de bunlardan faydalanarak kendi milli teknolojilerini geliştirmesine imkan sunuyor." diye konuştu.

NASA Space Apps Challenge??????? hakkında

NASA Space Apps Challenge, NASA'nın öncülüğünde dünya genelinde düzenlenen uluslararası bir hackathon programı olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, NASA ve uzay ajansı ortaklarının sağladığı açık veri ve kaynaklardan yararlanarak Dünya ve uzay araştırmalarıyla ilgili gerçek problemlere yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye çalışıyor.

Farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getiren organizasyonda, yazılım, mühendislik, veri bilimi, tasarım, sağlık ve iletişim gibi farklı alanlardan ekipler oluşturulabiliyor.

Kaynak: AA
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