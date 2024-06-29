Üniversitenin tarım arazilerinde buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Üniversitenin tarım arazilerinde buğday hasadı başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekilen yaklaşık 100 dekarlık buğdayın hasadı başladı. Üniversite, son 2 yılda tarım dışı olan arazileri ıslah ederek yaklaşık bin dekar araziyi tarıma kazandırdı. Bu alanda bilimsel araştırma geliştirme ve uygulamalı eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca merkezde hayvancılık sektörü için kaba yem üretimi de yapılıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin buğday üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve üniversitenin tarımsal çalışmalarını övdü. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin tarım alanında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

29.06.2024 13:41
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Üniversitenin tarım arazilerinde buğday hasadı başladı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ana hizmet yerleşkesindeki tarım uygulama arazisinde ekilen yaklaşık 100 dekarlık buğdayın hasadı başladı. Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hasat faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bin dekarlık arazi ıslah edilerek tarıma kazandırıldı

Son 2 yıldır tarım dışı olan arazileri ıslah etme çalışmalarına hız veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bu kapsamda Araştırma Merkezi ana hizmet yerleşkesinde yaklaşık bin dekar araziyi tarıma kazandırdı. Bilimsel araştırma geliştirmeyle birlikte uygulamalı eğitim faaliyetleri yürütülen bu alanda ayrıca merkez bünyesindeki hayvancılığın ihtiyacının karşılanmasının yanında şehrin hayvancılık sektörü için kaba yem üretimi de yapılıyor.

Yaklaşık 200 dekar yonca, 250 dekar silajlık mısır ve sorgun tarımı yapılan Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde 200 dekar arazi ise bal ormanı olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca merkezde hububat olarak buğday, arpa, arpa, yem bezelyesi ekimi ise yaklaşık 300 dekar arazi üzerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de buğday üretiminin en fazla yapıldığı illerin Konya, Ankara, Sivas ve Çorum olduğunu ifade eden Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'de ise 67 bin 218 hektarlık alanda buğday ekimi yapıldığını, yıllık 215 bin ton üretildiğini belirtti.

Vali Çelik, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarımsal kalite anlamında bölgeye, sebze ve hayvancılık çalışmalarıyla da çiftçilere öncülük ediyor. Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise Türkiye'de yıllık 20-22 milyon tona yakın buğdaya ihtiyaç duyulduğunu ve ülke genelinde yaklaşık 7 milyon hektar alana buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Rektör Uslu "Üniversitemizin son yıllardaki çalışmalarıyla yaklaşık bin dekarlık araziyi ıslah ederek tarım uygulamalarına kazandırdık. Bölgesel kalkınma odaklı yaklaşım temelinde bölgenin ve Niğde'nin üretimine katkı verilmeye devam ediyor. Tarım alanında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumu olarak bölgesel sorunların çözümünü ve tarımsal verimliliği artırıcı bilgi ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz. Merkezimizde bölge iklimine uygun bitki desenlerinin belirlenmesine yönelik araştırma projelerine, çalıştaylara, kongrelere ve bilimsel toplantılara öncelik vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program, hasat faaliyetlerinin Vali Çelik ve Rektör Uslu tarafından yerinden incelenmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

Ayhan Şahenk, Hasan Uslu, Rektör, Niğde, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitenin tarım arazilerinde buğday hasadı başladı - Son Dakika

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