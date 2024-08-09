UNSMIL, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçimi Krizinin Çözülmesi İçin Çağrıda Bulundu

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimi krizinin çözülmesi gereken bir iç mesele olduğunu ve krizin bir an önce sona erdirilmesi için tüm taraflara sorumlu davranmaları çağırısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, BM Misyonunun 6 Ağustos'ta yapılan Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimi krizinin çözülmesi gereken bir iç mesele olduğu kaydedilen açıklamada, krizin bir an önce sona erdirilmesi ve çözüme ulaşılması için tüm taraflara sorumlu davranmaları çağırısı yapıldı.

Konseyin başkanlık seçiminde geçersiz oy tartışması nedeniyle başkan belirlenememişti

Libya Devlet Yüksek Konseyinin 6 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri ikinci tura kalmış, ikinci turda Mişri'ye 69, Tekale'ye 68 oy çıkmıştı.

Bir oy pusulasının ise önüne yazılması gerekirken arkasında Muhammed Tekale yazması nedeniyle seçim sonucunda başkan belirlenememiş ve Tekale konunun Yüksek Mahkemeye taşınacağını açıklamıştı.

Tekale eğer Yüksek Mahkemeden bir sonuç çıkmazsa ikinci turun 20 Ağustos'ta yenileneceğini belirtmişti.

Mişri de, Konseyin meşru başkanı olarak kendisinin seçildiğini ve hakkından vazgeçmeyeceğini duyurmuş, Yüksek Mahkemenin bu konuyla ilgisi olmadığını, sorunun ilgili komisyonlar vasıtasıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini savunmuştu.