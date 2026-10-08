UNSMIL, Libya Temsilciler Meclisinin yeni yönetimiyle işbirliğini sürdürecek

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Temsilciler Meclisinin yeni seçilen yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Misyonun Temsilciler Meclisi, yeni yönetimi ve tüm üyeleriyle işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

UNSMIL'in, BM himayesinde hazırlanan siyasi yol haritasını ilerletmek için yasama organıyla çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Öte yandan, ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Salihin Abdunnebi ve başkan yardımcılığına seçilen Tarık el-Eşter ile Misbah Duma'yı tebrik ettiği belirtildi.

Libya Temsilciler Meclisinin 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, Salihin Abdunnebi'nin yeni Meclis Başkanı seçildiği duyurulmuştu.

Tarık el-Eşter ile Misbah Duma'nın da Meclis başkan yardımcılığına seçildiği aktarılmıştı.