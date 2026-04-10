Muratpaşa Belediyesi, "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" Etkinliği Düzenleyecek

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, sanatseverleri edebiyat ve müziğin buluştuğu "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı" etkinliği ile bir araya getiriyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Unutulmayan Dizeler ve Ezgiler Akşamı", 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Modern Zamanlar Şiir Topluluğu'nun sahne alacağı gecede, Türk edebiyatının hafızalara kazınmış eserleri seslendirilirken, orkestra da performanslara eşlik edecek.

Etkinlik, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.