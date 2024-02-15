Ünye'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ünye'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında 3 şüpheli tutuklandı

Ünye\'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 Şubat'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayına karıştıkları belirlenen M.Ö., U.G. ve E.O. isimli 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

15.02.2024 20:19  Güncelleme: 20:21
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O'yu (35) yakaladı.

Evleri ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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