Ünye\'de çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Türk ve Çinli Sanatçılar, Pekin'de Ortak Sergi Açtı

Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserlerinin yer aldığı 'İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi' sergisi, Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Sergide, Türk ve Çin kültürel motiflerinin buluştuğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi vurgulayarak, kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.