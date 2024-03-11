Ordu'nun Ünye ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi Kızyurdu Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6. katında Orhan Çiçek'e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden Çiçek ve ailesi, kendi çabalarıyla evden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan yol kontrolünde çakar lamba bulunan bir otomobil sürücüsüne 12 bin 878 lira trafik cezası kesildi.
Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserlerinin yer aldığı 'İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi' sergisi, Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Sergide, Türk ve Çin kültürel motiflerinin buluştuğu eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi vurgulayarak, kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde 10-12 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarında sahil temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık iki kilometrelik alanda toplanan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kent çöplüğüne götürüldü. Ekip lideri Kadir Arslan, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliğine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirler.
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