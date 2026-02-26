Ordu'nun Ünye ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.
Kaledere Mahallesi Çiftehamam Sokak'taki istinat duvarı, yağışın ardından çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu geçici olarak ulaşıma kapattı.
İstinat duvarından düşen taşlar, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?