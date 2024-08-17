Ünye'de otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tarım aracı çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

17.08.2024 19:16
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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eskikızılcakese Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu güzergahında, İ.Y. yönetimindeki 34 KLA 089 plakalı otomobil ile M.B. (84) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.

Kazada tarım aracının sürücüsü ile beraberindeki O.B. (57) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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