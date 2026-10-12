Uraloğlu, JSD6000'in Boğaz geçişi sonrası gemi trafiğinin yeniden açıldığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan binlerce tonluk boru döşeme gemisinin geçişinin, ekiplerin koordinasyonunda yapıldığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladıklarına işaret etti.

Söz konusu geminin boğazdan geçişine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı."