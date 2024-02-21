Ürdün, ABD\'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor

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AMMAN, 21 Şubat (Xinhua) -- Ürdün, ABD'nin Cezayir tarafından sunulan karar tasarısını veto etmesiyle BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin karar alınamamasından duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Göçmenler Sözcüsü Sufian Qudah Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de tırmanan savaşın durdurulması için üçüncü kez de bir karar çıkaramamasının, İsrail'in sürdürmekte ısrar ettiği saldırgan savaşın yol açtığı insani felaketi durdurma konusunda uluslararası toplumun başarısızlığını yansıttığını ifade etti.

Bakan, Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 29.000'den fazla insanın hayatına mal olan savaşı durdurmak için karar almaya çağırdı.

Qudah ayrıca, uluslararası hukuk kurallarının iltimas veya ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasının önemini vurguladı.