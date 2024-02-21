Ürdün, ABD'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün, ABD'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor

Ürdün, ABD\'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Cezayir tarafından sunulan Gazze ateşkesi kararını veto etmesiyle BM Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın üzüntü verici olduğunu belirtti. Ürdün, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze'deki savaşı durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

21.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMMAN, 21 Şubat (Xinhua) -- Ürdün, ABD'nin Cezayir tarafından sunulan karar tasarısını veto etmesiyle BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin karar alınamamasından duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Göçmenler Sözcüsü Sufian Qudah Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de tırmanan savaşın durdurulması için üçüncü kez de bir karar çıkaramamasının, İsrail'in sürdürmekte ısrar ettiği saldırgan savaşın yol açtığı insani felaketi durdurma konusunda uluslararası toplumun başarısızlığını yansıttığını ifade etti.

Bakan, Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 29.000'den fazla insanın hayatına mal olan savaşı durdurmak için karar almaya çağırdı.

Qudah ayrıca, uluslararası hukuk kurallarının iltimas veya ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir, Ürdün, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, ABD'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, ABD'nin Gazze ateşkesi kararını veto etmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement