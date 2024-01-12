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Ürdün'de Filistin Halkına Destek Gösterisi - Son Dakika
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Ürdün'de Filistin Halkına Destek Gösterisi

Ürdün'de, yoğun yağışlı havaya rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterisi yapıldı. Ürdün'deki siyasi parti ve sendikaların çağrısıyla, başkent Amman'da yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Amman'daki El-Hüseyni Camisi'nin önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık bir kilometre mesafedeki Palmiye Meydanı'na kadar sürdü. Yağmurlu havada düzenlenen gösteride, Filistin'e destekleriyle ön plana çıkan Yemen'deki Husiler ve Güney Afrika'ya destek sloganı atıldı.

Ürdün\'de Filistin Halkına Destek Gösterisi
12.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:12
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Ürdün'de, yoğun yağışlı havaya rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterisi yapıldı.

Ürdün'deki siyasi parti ve sendikaların çağrısıyla, başkent Amman'da yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Amman'daki El-Hüseyni Camisi'nin önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık bir kilometre mesafedeki Palmiye Meydanı'na kadar sürdü.

Yağmurlu havada düzenlenen gösteride, Filistin'e destekleriyle ön plana çıkan Yemen'deki Husiler ve Güney Afrika'ya destek sloganı atıldı.

"Ateşten yumrukla vur ey gururlu Filistinli", "Filistin, Filistin özgür halkın baş eğmez", "Filistin, Ürdün halkı seninle" şeklinde sloganlar atan göstericiler, üzerinde "tehcir değil, özgürlük ve geri dönüşe kadar direniş, mücadele" ile "Yemen'e saldırı, Ürdün'e ve Arap dünyasına saldırıdır" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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