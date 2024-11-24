Ürdün'de Terör Saldırısı: Güvenlik Görevlilerine Ateş!

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AMMAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Ürdün İletişim Bakanı Muhannad Mubaidin, pazar günü Rabiye bölgesinde erken saatlerde meydana gelen silahlı saldırının kamu güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü Pazar günü yaptığı açıklamada, bir kişinin Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki Rabiye'de bir devriyeye ateş açtığını, bunun üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye hareket ederek kaçmaya çalışan saldırganın yerini tespit ettiğini belirtti.

Açıklamada, güvenlik güçleri tarafından takip edilip köşeye sıkıştırılan saldırganın ateş açtığı, güvenlik personelinin karşılık verdiği ve saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi. Olayda hafif yaralanan üç güvenlik görevlisi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Mubaidin, ulusal güvenliğe zarar vermeye ya da kamu güvenlik görevlilerine saldırmaya yönelik her türlü girişimin kanun gücüyle karşılanacağını söyleyerek bu tür eylemlere kalkışan her suçlunun hak ettiği cezayı alacağını ifade etti.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.