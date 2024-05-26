Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, barışı baltalayan yasa dışı fiillerine devam ediyor - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, barışı baltalayan yasa dışı fiillerine devam ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, barışı baltalayan yasa dışı fiillerine devam ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in, barışı tesis edecek fırsatları öldüren ve iki devletli çözümü baltalayarak bölgedeki krizi büyüten 'yasa dışı' fiillerine devam ettiğini belirtti. Safedi, Filistinlilere, insana yakışır bir yaşam olanağı sunabilmesi için Filistin yönetimine destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

26.05.2024 22:39
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in, barışı tesis edecek fırsatları öldüren ve iki devletli çözümü baltalayarak bölgedeki krizi büyüten "yasa dışı" fiillerine devam ettiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Safedi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç başkanlığında ve Avrupa Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Filistin konulu uluslararası ortaklar toplantısına katıldı.

Safedi, Filistinlilere, insana yakışır bir yaşam olanağı sunabilmesi için Filistin yönetimine destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hükümetine, iki devletli çözüme dayalı adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilme şansını baltalayan yasa dışı ve tek taraflı uygulamalarını durdurması için baskı yapılması gerektiğini kaydeden Safedi, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani felaketin sona ermesini hedefleyen çabaların da yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Safedi, Gazze'nin tamamına hiçbir engel olmadan yeterli ve sürekli yardım girişi olmasının da zaruri olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'nın patlamanın eşiğinde olduğuna işaret eden Safedi, Gazze'yi, Batı Şeria ve Kudüs'ten ayıran ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve adil barışın tesis edilmesini öngören plan dışındaki bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Filistin yönetimi için toplanan vergi gelirlerini teslim etmeyerek Filistin yönetiminin, maaşları ödeme kapasitesini olumsuz etkilediğini ve bu şekilde de Filistinlileri aç bıraktığını aktaran Safedi, şunları kaydetti:

"Bütün bu icraatlar gösteriyor ki; İsrail hükümeti, barışı tesis edecek fırsatları öldüren, iki devletli çözümü baltalayarak bölgedeki krizi büyüten ve bölge halkını barış ve emniyet içinde yaşama hakkından mahrum bırakan yasa dışı fiillerine devam ediyor."

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Ürdün, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, barışı baltalayan yasa dışı fiillerine devam ediyor - Son Dakika

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