Ürdün ve BAE'den İsrail'e Saldırıları Durdurma Çağrısı

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Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE'ye yaptığı resmi ziyarette Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkileri ele alan liderler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının durdurulması için gösterilen çabanın yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizerken, "insani felaketi azaltmak için Gazze'ye yapılan yardımların iki katına çıkarılması" çağrısında bulundu.

Herkes için istikrar ve güvenliği garanti eden iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden liderler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik eylemleri ile Doğu Kudüs'teki İslam ve Hıristiyan kutsal mekanlarına yönelik saldırıların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli öldü, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.