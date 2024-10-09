Ürdün ve Mısır'dan Ortak Güvenlik Çabaları

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bölgedeki güvenlik ve barışı tehdit eden tehlikeli tırmanışı sona erdirmeye yönelik iki ülke arasındaki ortak çabaları görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, Mısır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldiği görüşmede, Kral 2. Abdullah'ın mesajını iletti. Kral Abdullah'ın mesajında iki ülke arasındaki sağlam kardeşlik ilişkilerinin derinliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Sisi ile Safedi görüşmesinde ise İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgenin karşı karşıya olduğu "tehlikeli tırmanışı" durdurmaya yönelik Ürdün ve Mısır'ın ortak çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi ve Lübnan'da acil ateşkes sağlanması, İsrail'in Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışının durdurulması, bölgeye yeterli ve sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılması konularında etkili uluslararası çabaların başlatılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, bölgeye güvenlik, istikrar ve barış getirecek tek yol olduğu vurgulandı.