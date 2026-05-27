Urla'da Miras Kavgası: Katil Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde miras meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile akrabası Gökhan Şimşek (33) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, Şimşek'i bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
