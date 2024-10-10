Güney Amerika ülkesi Uruguay'da İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.
Başkent Montevideo'nun merkezinde toplanan çok sayıda kişi, "İsrail soykırımını durdurun" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Protestocular, "Filistin'de soykırımın 1. yılı" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.
Filistin ve Lübnan bayrakları da taşıyan göstericilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile ülkedeki Müslüman topluluk destek verdi.
Son Dakika › Güncel › Uruguay'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
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