Urumçi'deki diyaloğa katılan konuklar Kaşgar'ı kalkınma yolları için ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 24-25 Kasım'da 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu düzenlendi. Etkinliğe katılan konuklar, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan şehirlerin sürdürülebilir kalkınma yollarını görmek üzere Kaşgar ve çevresine gitti.
KAŞGAR, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi, 24-25 Kasım tarihlerinde 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na ev sahipliği yaptı.
Etkinliğe katılan konuklar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentlerin sürdürülebilir kalkınma yollarını keşfetmek amacıyla Kaşgar kentini ve çevresindeki bölgeleri ziyaret etti.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?