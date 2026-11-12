Uşak Banaz'da evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak Banaz'da evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

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İslam Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Gencin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İslam Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Hasan Can S'yi (24) hareketsiz yatarken gören S.N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can S, kurtarılamadı.

Hasan Can S'nin kanında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uşak Banaz'da evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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