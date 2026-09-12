Uşak Banaz\'da saman yüklü tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

A.Ö. (50) idaresindeki 06 HB 2941 plakalı saman yüklü tır, Gedikler köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.