Uşak Belediye Bandosu'ndan Öğrencilere Moral Konseri

(UŞAK)- Uşak Belediyesi Bandosu, sınav haftası dolayısıyla üniversite kampüsüne giden öğrencilere belediye otobüsünde bir mini konser verdi.

Uşak Belediyesi Bandosu, üniversite hattında ücretsiz yolcu taşıyan belediye otobüsünde öğrencilere moral konseri verdi. Yeni kurulan ve profesyonel müzisyenlerden oluşan 14 kişilik ekibin çaldığı şarkılara dans ederek eşlik eden öğrenciler, sınav streslerini yolculukları sırasında atma şansı buldu.

İlk defa halka açık bir alanda performans sergileyen Belediye Bandosu'nun küçük sürprizinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, müzikle güne başlamaktan çok büyük keyif aldıklarını söyledi. Kendileri için böyle bir sürpriz hazırlayan Belediye Başkanı Özkan Yalım'a da teşekkürler eden öğrenciler, müziğin pozitif etkisiyle güne güzel başladıklarını ifade etti.