Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ramazan ayında sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yalım, hayvanların bakım evinde sağlıklarının iyileştirildiğini ve kısırlaştırma işlemlerinin ücretsiz yapıldığını belirtti.

04.03.2025 15:49  Güncelleme: 16:54
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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde bulunan "can dostlar" için vatandaşlara "sahiplenme" çağrısında bulunarak, "Mübarek Ramazan ayında bir iyilik daha yaparak minik dostlarımıza sıcak bir yuva sağlayabilirsiniz, onlar için sizin sevginiz çok önemli" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, can dostlar için vatandaşlara "sahiplenme" çağrısında bulundu.Yalım, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Mübarek Ramazan ayında bir iyilik daha yaparak minik dostlarımıza sıcak bir yuva sağlayabilirsiniz, onlar için sizin sevginiz çok önemli" diyerek vatandaşları sokak hayvanlarını sahiplenmeye teşvik etti.

"Sahiplendirme süreci hayvanların mutlu bir yaşam sürmesi için çok önemli"

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin her yıl binlerce hayvana bakım ve barınma imkanı sunduğu belirten Başkan Yalım, "Geçici bakım evimizde görev yapan veteriner hekimlerimiz sokaklarımızda yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri misafir ederek onların sağlıklarını iyileştiriyor, kısırlaştırma işlemlerini yapıyor ve mikroçip uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi. Bir anlamda sokak hayvanlarına yeni bir hayat sunma misyonu üstlendiklerini ifade eden Yalım, bu sürecin en önemli kahramanlarının hayvansever vatandaşlar olduğunu belirterek, sahiplendirme sürecinin hayvanların mutlu bir yaşam sürmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Barınağımıza gelerek kısırlaştırma işlemini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz"

Belediye barınağından hayvan sahiplenen vatandaşlar için Uşak Belediyesi tarafından ücretsiz kısırlaştırma yapılacağını duyuran Yalım, "Sahiplendiğiniz hayvanın kısırlaştırma zamanı geldiğinde barınağımıza gelerek kısırlaştırma işlemini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede can dostunuzun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olabilirsiniz" diye konuştu.

Yaptığı çağrıyla bir canlının hayatını güzelleştirmek isteyen herkesi hayvan sahiplenmeye teşvik eden Özkan Yalım, kendilerinin de bu konuda her türlü desteği sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanları İçin Sahiplenme Çağrısı - Son Dakika

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