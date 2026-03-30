Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da Aralarında Bulunduğu 13 Kişi Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi

30.03.2026 18:48  Güncelleme: 19:19
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 13 kişi, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildi.

Dosyada yer alan diğer kişiler ve haklarındaki suçlamalar ise şöyle:

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan (Rüşvete aracılık etme), Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman (Rüşvete aracılık etme), Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz (Rüşvete aracılık etme), Makam şoförü Murat Altınkaya (Rüşvete aracılık etme), Belediye personeli ve eski TBMM danışmanı Cihan Aras (Rüşvete aracılık etme), Belediye personeli ve maden mühendisi İsmail Özçelik (Rüşvete aracılık etme), Uşak Haber Medya şirketi sahibi Murat Baş (Rüşvete aracılık etme), Mustafa Yalım (Rüşvete aracılık etme), Aslıhan Aksoy (Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık), Seher Akay (Suç delillerini gizleme), Kenan Arslan (Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık), Salih Sönmez (Rüşvete aracılık etme)

Savcılık, Özkan Yalım'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", diğer kişilerin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından da tutuklanmalarını talep etti.

Kaynak: ANKA

