Uşak Belediye Başkanı Yalım, 29 Ekim Çocuk Şenliği'nde Öğrencilerle Buluştu

Güncel

(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye'nin Çocuk Kent Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Çocuk Şenliği'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Uşak Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindekiler, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Bilim Merkezi'nde TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Çocuk Şenliği'nde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Yalım, onlarla sohbet etti. Öğrencilerin hazırladığı gösteriyi izleyen Yalım, çocukların bilimin ve ilimin ışığında yetişmesi için her zaman olduğu gibi bugün de çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.