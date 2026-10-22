Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüsle otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüsle otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde otomobil ile şehir içi yolcu midibüsü çarpıştı; kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki yaralı yolcular kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil, Birinci Seda Sokak kesişiminde E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki E.K. (7), M.F.K. (15), G.Ö. (30), midibüsteki yolculardan C.Ç. (30), Y.Ç. (5) ve A.Ç. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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