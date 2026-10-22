Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüsle otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüsle otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde otomobil ile şehir içi yolcu midibüsü çarpıştı; kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki yaralı yolcular kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil, Birinci Seda Sokak kesişiminde E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki E.K. (7), M.F.K. (15), G.Ö. (30), midibüsteki yolculardan C.Ç. (30), Y.Ç. (5) ve A.Ç. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıUlaşımGüncelÇocukUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Beşiktaş’tan bol sürprizli 11
Beşiktaş'tan bol sürprizli 11
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
18:43
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 21:06:48. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüsle otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei