Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yeni Hizmet Binası Açıldı

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yeni Hizmet Binası Açıldı

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası törenle açıldı. Uşak Valisi Turan Ergün, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslektaşlarını itibarlı bir binaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Oda Başkanı Mustafa Mıdık ise binanın özelliklerini anlattı. Açılış töreninde katkısı bulunanlara plaket verildi ve açılış kurdelesi kesildi.

24.05.2024 16:33
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Uşak'ta yapımı tamamlanan Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binası törenle açıldı.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslektaşlarını itibarlı ve prestijli bir binaya daha kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye genelinde 85 odalarının olduğunu aktaran Kartaloğlu, "Bu tarzda bir binası olmayan birkaç odamız kaldı. Umarım bunların tamamını da en azından temelini atmak, tamamlamak bizlere nasip olur. Ben burada bulunan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Mıdık da oda binasının 1795 metrekare arsa üzerine yapıldığını, 1328 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve içerisinde 250 kişilik konferans salonun da bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından binanın yapımında katkısı bulunanlara plaket verildi.

Daha sonra katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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