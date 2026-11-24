Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akıncılar Mahallesi'nde 41 yaşındaki Ö.U. ve kardeşi Ö.U. (39) ile Celal Özdemir (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Ö.U. Özdemir'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, buradan sevk edildiği Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayın ardından Ö.U. Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.