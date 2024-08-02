Uşak'ta 2 Bin Yıllık Demeter Tapınağı Kazı ve Restorasyon Çalışmalarıyla Ayağa Kaldırılacak - Son Dakika
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Uşak'ta 2 Bin Yıllık Demeter Tapınağı Kazı ve Restorasyon Çalışmalarıyla Ayağa Kaldırılacak

Uşak\'ta 2 Bin Yıllık Demeter Tapınağı Kazı ve Restorasyon Çalışmalarıyla Ayağa Kaldırılacak

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak. Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve 'Garnizon Kenti' olarak da adlandırılan antik kent, doğal bir kale görünümüyle dikkat çekiyor. Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla Demeter Tapınağı'nın sütunları başta olmak üzere restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

02.08.2024 12:41
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde bulunan, mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak.

Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılan antik kent, üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı doğal bir kale görünümüyle dikkati çekiyor.

Antik kentin en uç kısmında yer alan blok taşlardan oluşan üç yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andıran görünümüyle ilgi görüyor.

Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, şehrin kuzeyindeki Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

"Demeter Tapınağı, şehrin en önemli noktasında yer alıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine, bu yılki çalışmaların, milattan sonra 41-54 yıllarında hüküm süren Roma imparatoru Claudius döneminde yaptırıldığı değerlendirilen Demeter Tapınağı'nı ayağa kaldırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Ceylan, tapınağın antik kent için önemli bir yapı olduğunu belirterek, "Demeter Tapınağı, şehrin en önemli noktasında yer alıyor. Şehrin çarşı merkezine yakın bir konumda. Tapınağın etrafında bir sunak alanı da yer alıyor. Bu yıl özellikle tapınağın batı ve kuzey bölümünde kazı çalışmaları yürütüyoruz. Daha sonra çıkan sonuçlara göre, öncelik Demeter Tapınağı'nın sütunları olmak üzere restorasyon çalışmalarını başlatacağız." diye konuştu.

Tapınağın ayağa kaldırılmasının ardından Blaundos Antik Kenti'nin çok daha görünür bir alan olacağını vurgulayan Ceylan, "Restorasyon çalışmaları bir sürece yayılan ve bir anda yapılması mümkün olmayan bir şey. Özellikle tasnifi, blokların yeniden taşınması ve yeniden düzenlenmesi zaman alıyor. Ama Demeter Tapınağı'nı 3 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldırmayı planlıyoruz." dedi.

Ceylan, bu yıl tapınağın ön blok taşlarının yerleştirilmesini tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta 2 Bin Yıllık Demeter Tapınağı Kazı ve Restorasyon Çalışmalarıyla Ayağa Kaldırılacak - Son Dakika
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