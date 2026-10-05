Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, hayati tehlikesi var

Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, hayati tehlikesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Ovademirler Mahallesi'nde düğün salonu önünde iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu ağır yaralanan 1 kişi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi sürerken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Ovademirler Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Afganistan uyruklu R.H. (53) yaralandı.
R.H, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tedavi altına alınan R.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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