CHP'li Belediyelerden Yeni Uygulama "Halk Berberi": İlki Uşak'ta Açılan Halk Berberleri Yaygınlaşacak

15.03.2026 15:57  Güncelleme: 17:01
CHP'li Uşak Belediyesi, halk lokantalarından sonra 'halk berberi' projesi ile vatandaşlara uygun fiyatla saç ve sakal tıraşı hizmeti sunmaya başladı. İlk dükkan Karaağaç Mahallesi'nde açıldı.

(UŞAK) - CHP'li belediyeler halk lokantalarından sonra 'halk berberi' hizmeti de vermeye başladı. Uşak Belediyesi, Karaağaç Mahallesi'nde ilk Halkın Berberi dükkanını açtı. Uygulama kapsamında sakal tıraşı 60 TL, saç tıraşı 200 TL, saç ve sakal tıraşı ise 250 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için uygulanan indirimli tarifede sakal tıraşı 50 TL, saç tıraşı 150 TL ve saç ile sakal tıraşı 190 TL olarak açıklandı.

CHP'nin Uşak'ta gerçekleştirdiği, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde "Özgür, emeklinin tıraş parası yok. Onu da Özkan Yalım yaptırıyor" pankartı açıldı. Pankart nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında gülümseten diyalog yaşandı. Özel, CHP'li Uşak Belediyesi'nden, açılan halk berberi sayısının arttırılmasını istedi.

"Emekli tıraş parasında zorlanıyorsa onu da Özkan Yalım karşılayacak"

Pankartın açılmasının ardından Halk Berber hizmetine ilişkin konuşan Özel, "İlk Halk Berber'i açılmış Karağaçlı Mahallesi'nde. Bundan sonra halk berberleri yaygınlaşacak. Emekli tıraş parasında zorlanıyorsa onu da Özkan Yalım karşılayacak. Belediye halk berberlerini açsın. Onlar açılana kadar tıraş parasında zorlanan gelsin 'Genel Başkan'ın selamı var diye Özkan Başkan'ı bulsun" dedi.

"Bütün sorunları çözeceğiz"

Bunu pek çok mahalleye hızlı bir şekilde yayacağız" diyen Özel, Uşak Belediye Başkanı Yalım'a "Bir daha geldiğimde kaç tane göreceğim" diye sordu ve Başkan Yalım'dan "Üç tane" yanıtını aldı. Özel, "Ben daha bonkör bir sayı bekliyordum ama esnafımızı da düşünmek lazım" diye konuştu.

Fiyatlar piyasa fiyatlarının yarısında tutulacak

Uşak Belediyesi'nin Eski Gediz Yolu üzerindeki belediyeye ait sosyal tesislerde hayata geçirdiği Halk Berber'de fiyatlar, piyasa koşullarının yaklaşık yarısı değerinde olacak. Uygulama kapsamında sakal tıraşı 60 TL, saç tıraşı 200 TL, saç ve sakal tıraşı ise 250 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için uygulanan indirimli tarifede sakal tıraşı 50 TL, saç tıraşı 150 TL ve saç ile sakal tıraşı 190 TL olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
